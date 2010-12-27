На ЗСД грузовик с песком раздавил легковушку: сообщается о погибших

Страшная авария произошла на Западном скоростном диаметре: грузовик с песком перевернулся и придавил легковую машину. Судя по фото с места ЧП, последнюю почти расплющило и завалило песком.

В среду, 31 мая, на ЗАС произошла авария с грузовиком и легковушкой. Груженый песком тяжеловоз по неизвестным причинам завалился на бок. К сожалению, в момент падения под ним оказался легковой Volkswagen (предположительно). Сказать точно о марке машины не позволяют ужасные подробности ДТП. Грузовик буквально раздавил легковушку. К тому же, машину засыпало песком.

Официальной информации о пострадавших пока нет. Но очевидцы сообщают о погибших.

Авария произошла на северном участке ЗСД на первом съезде на "Скандинавию". Очевидцы уточняют, что грузовик врезался в технику дорожных рабочих.

В "Магистраль северной столицы" сообщили, что авария блокировали движение на участке в сторону КАД.

Ранее Piter.tv сообщал, что КАМАЗ с мусором перевернулся на КАД и перекрыл съезд на Московское шоссе. К счастью, под завалившееся ПУХТО никто не попал. Грузовик только осложнил движение в районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Мегаполис