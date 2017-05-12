Дорожные работы и массовая авария подарили ЗСД платные пробки

Утром в пятницу на ЗСД снова собрались платные пробки. Машины стояли на скоростном шоссе из-за массовой аварии и дорожных работ.

Водители Северной столицы снова жалуются на "платные пробки", которые собираются на ЗСД. Утром на скоростном диаметре все стояло от Корабельного моста до Канонерского острова. Затор, по данным "Яндекс.Пробки", образовался уже около девяти утра.

Причиной пробки стала массовая авария на ЗСД. По разным данным, на месте столкнулось три или четыре машины. Так как авария произошла в узком участке, то сразу же отняла целую полосу у водителей. Автомобилисты при этом пожаловались, что на участке трудно ездить в солнечный день, так как отсутствие разметки и постоянное мигание света делает людей беспомощными.

Также масла в огонь пробки добавили дорожные работы. На Центральном участке дороги до 25 мая улучшают асфальт. Движение ограничивают и закрывают по две полосы из четырех.

Водители также жалуются, что на ЗСД появились "обочечники": самые находчивые и наглые объезжают затор по ремонтируемым полосам, а позже вклиниваются в поток и усложняют движение отвественных автовладельцев.

Видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург