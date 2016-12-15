Появилось видео горящего автомобиля на ЗСД

Очевидцы сняли на видео горящий автомобиль на ЗСД. Судя по кадрам, у машины выгорели все сгораемые части.

Для некоторый автомобилистов первый понедельник июля прошел не гладко. Например, около полудня на Западном скоростном диаметре загорелся автомобиль. Иномарка начала полыхать в районе Белоострова.

На место прибыли пожарные. Им удалось быстро справиться с возгоранием. Однако это мало помогло машине: до приезда спасателей она была вся охвачена огнем. Скорее всего, восстановления автомобиль уже не подлежит.

Информации о пострадавших нет. На снятом очевидцами видео водителя около авто не видно.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург