Появилось видео горящего автомобиля на ЗСД

Для некоторый автомобилистов первый понедельник июля прошел не гладко. Например, около полудня на Западном скоростном диаметре загорелся автомобиль. Иномарка начала полыхать в районе Белоострова.
На место прибыли пожарные. Им удалось быстро справиться с возгоранием. Однако это мало помогло машине: до приезда спасателей она была вся охвачена огнем. Скорее всего, восстановления автомобиль уже не подлежит.
Информации о пострадавших нет. На снятом очевидцами видео водителя около авто не видно.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург