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Asyaromanenkova
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Появилось видео горящего автомобиля на ЗСД

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Очевидцы сняли на видео горящий автомобиль на ЗСД. Судя по кадрам, у машины выгорели все сгораемые части.

Для некоторый автомобилистов первый понедельник июля прошел не гладко. Например, около полудня на Западном скоростном диаметре загорелся автомобиль. Иномарка начала полыхать в районе Белоострова.

На место прибыли пожарные. Им удалось быстро справиться с возгоранием. Однако это мало помогло машине: до приезда спасателей она была вся охвачена огнем. Скорее всего, восстановления автомобиль уже не подлежит.

Информации о пострадавших нет. На снятом очевидцами видео водителя около авто не видно.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: зсд , мчс , новости питера , новости спб , огонь , пожар
Категории: Происшествия

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