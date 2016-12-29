Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 22:11
1
Camui
266
Код вставки плеера

На Вознесенском проспекте такси-броневик заблокировал дорогу

0
 
 

Красный БТР с надписью «такси» не смог завести мотор и остановился прямо на трамвайных путях, создав пробку

 По предварительной информации, в Адмиралтейском районе красный броневик работал в качестве такси, но какой таксомоторной компании он принадлежал, пока не сообщается. Автомобиль, выполненный в виде ярко-красного  советского военного броневика БРДМ-2, по неустановленной причине заглох на трамвайных путях на перекрестке Садовой улице и Вознесенского проспекта, образовалась пробка на дороге. Чтобы разблокировать дорогу и возобновить автомобильное движение, БТР пришлось толкать очевидцам. На данный момент движение на этом участке восстановлено. Сотрудники ГИБДД напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, для того, чтобы избежать аварийных ситуаций.  

 
Видео: Piter.tv
 
Теги: авария , броневик , бтр , петербург , трамвай
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

    Сегодня
    22:40
    Раков Андрей Ответить

    А до чего-же ваш сайт стал УГ-ом, просто халява на пустышке верхом. Напишу в Яндекс вырубить вас из грейдера новостей.

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5