На Вознесенском проспекте такси-броневик заблокировал дорогу

Красный БТР с надписью «такси» не смог завести мотор и остановился прямо на трамвайных путях, создав пробку

По предварительной информации, в Адмиралтейском районе красный броневик работал в качестве такси, но какой таксомоторной компании он принадлежал, пока не сообщается. Автомобиль, выполненный в виде ярко-красного советского военного броневика БРДМ-2, по неустановленной причине заглох на трамвайных путях на перекрестке Садовой улице и Вознесенского проспекта, образовалась пробка на дороге. Чтобы разблокировать дорогу и возобновить автомобильное движение, БТР пришлось толкать очевидцам. На данный момент движение на этом участке восстановлено. Сотрудники ГИБДД напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, для того, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Видео: Piter.tv