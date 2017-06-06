На "Волковской" машина инкассаторов заблокировала автобус и устроила мини-пробку

В Петербурге инкассаторская машина стала причиной микро-пробки на Касимовской улице.

Петербуржцы сообщают о конфликте между водителем автобуса и инкассаторами в южной части Петербурга. В редакцию Piter.TV попало видео, снятое на Касимовской улице в 100 метрах от станции метро "Волковская". Здесь автомобиль инкассаторов остановился рядом с пешеходным переходом на узком участке дороги. Видимо, инкассаторы отправились выполнять свои служебные обязанности, и не подумали о "дорожных последствиях". Они не заставили себя долго ждать: через две минуты в поворот не вписался крупный пассажирский автобус. Он стал сигналить пустой инкассаторской машине, а в это время за его "спиной" остановились еще два автомобиля. Впрочем, водители легковушек быстро сориентировались и объехали препятствие по "встречке". А вот шофер автобуса не решился на нарушение правил дорожного движения, ему пришлось сигналить и ждать инкассаторов.

Через несколько минут сотрудники крупного банка вернулись на рабочее место и отогнали транспортное средство. Этому предшествовал эмоциональный разговор между водителями. На видео попали только последние 30 секунд этого локального дорожного конфликта.