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В квартире на Витебском проспектеу мужчины в руках разорвалась петарда

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Сегодня, в ночь с 14 на 15 января с Витебского проспекта был госпитализирован мужчина, у которого в руках разорвалась петарда

Известно, что происшествие случилось минувшей ночью, когда в руках у мужчины взорвалась петарда в стенах собственного дома на Витебском проспекте. О происшествии стало известно ночью 15 января. Потерпевшему самостоятельно удалось вызвать машину "Скорой помощи" и его срочно госпитализировали.
 
Известно, что мужчина на момент происшествия был пьян. Свои данные раненый назвать отказался. Он также не рассказал об обстоятельствах ЧП, передает АН "Оперативное прикрытие".  В квартире раненный находился один, и по каким причинам одинокому мужчине взрывать петарду дома — так же остаётся неизвестным. 

Видео: Piter.TV
Теги: витебский проспект , петарда , скорая
Категории: Новости СПб Новости России Происшествия

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