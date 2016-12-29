В квартире на Витебском проспектеу мужчины в руках разорвалась петарда

Сегодня, в ночь с 14 на 15 января с Витебского проспекта был госпитализирован мужчина, у которого в руках разорвалась петарда

Известно, что происшествие случилось минувшей ночью, когда в руках у мужчины взорвалась петарда в стенах собственного дома на Витебском проспекте. О происшествии стало известно ночью 15 января. Потерпевшему самостоятельно удалось вызвать машину "Скорой помощи" и его срочно госпитализировали.

Известно, что мужчина на момент происшествия был пьян. Свои данные раненый назвать отказался. Он также не рассказал об обстоятельствах ЧП, передает АН "Оперативное прикрытие". В квартире раненный находился один, и по каким причинам одинокому мужчине взрывать петарду дома — так же остаётся неизвестным.



Видео: Piter.TV