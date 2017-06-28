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Кадры смертельной аварии: на Выборгском шоссе внедорожник сбил пешехода

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В Сертолово под колесами легковушки погиб молодой человек. Он попытался перейти дорогу вне "зебры", однако его план провалился.

Сегодня ночью, 28 июня, в Ленобласти трассу не поделили внедорожник и пешеход. Инцидент произошел во Всеволожском районе на Выборгском шоссе в первом часу ночи. После столкновения, очевидцы происшествия незамедлительно обратились за помощью в спасательные службы.

По предварительным данным, 25-летний мужчина попытался пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Однако не сумел, поскольку угодил под колеса внедорожника, которым управлял 56-летний местный житель.

К сожалению, пострадавший получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Орла: мотоциклист протаранил легковушку.

Фото: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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