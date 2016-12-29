На Васильевском воры раскурочили банкомат ломом и кувалдой

В Петербурге на Васильевском острове двое неизестных ограбили банкомат. Для этого им пришлось применить подручные средства – а конкретно лом и кувалду – и разломать банкомат, чтобы добраться до денег.

Как сообщается, инцидент произошел на 9-й линии Васильевского острова в понедельник, 23 января, около трех часов ночи. Двое мужчин при помощи металлического лома и кувалды взломали терминал оплаты одного из банков и похитили купюроприемник с деньгами.

Известно, что группа охраны прибыла на место происшествия спустя уже пять минут. Однако преступники уже успели скрыться. Сообщается, что магазин, где вскрыли сейф, оборудован камерами видеонаблюдения. Их уже изъяли, полиция изучает содержимое жестких дисков.

Видео: архив