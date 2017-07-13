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На Васильевском владелец Rover выпил с незнакомцами и потерял машину

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Нетрезвый мужчина полночи искал свой автомобиль на Железноводской

В ночь на четверг, 13 июля 2017 года, в полицию Василеостровского района обратился пьяный мужчина, который рассказал о пропаже своего автомобиля. По его словам, машину он припарковал на Железноводской улице, а когда вернулся за ней, железного друга там не нашел. 

33-летний мужчина пришел в полицию около половины четвертого часа утра. Он сообщил, что вечером того же дня выпивал с новыми случайными знакомыми. Хватился своего автомобиля Rover он только к утру. 

Поиски дали результат: автомобиль нашли. Он стоял во дворе дома №5 по проспекту КИМа. У Rover'а были явные повреждения: по всей вероятности, угонщики попали в ДТП и решили бросить машину. 

Обстоятельства происшествия выясняются. 

Видео: архив

Теги: rover , автоугон , васильевский остров , железноводская улица , петербург , проспект кима , угон
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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