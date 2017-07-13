На Васильевском владелец Rover выпил с незнакомцами и потерял машину

Нетрезвый мужчина полночи искал свой автомобиль на Железноводской

В ночь на четверг, 13 июля 2017 года, в полицию Василеостровского района обратился пьяный мужчина, который рассказал о пропаже своего автомобиля. По его словам, машину он припарковал на Железноводской улице, а когда вернулся за ней, железного друга там не нашел.

33-летний мужчина пришел в полицию около половины четвертого часа утра. Он сообщил, что вечером того же дня выпивал с новыми случайными знакомыми. Хватился своего автомобиля Rover он только к утру.

Поиски дали результат: автомобиль нашли. Он стоял во дворе дома №5 по проспекту КИМа. У Rover'а были явные повреждения: по всей вероятности, угонщики попали в ДТП и решили бросить машину.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив