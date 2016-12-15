"Криминальные бизнесмены" наворовали 600 тысяч на Васильевском

Серийных грабителей изобличили сотрудники правоохранительных органов. Преступники "навестили" семь организаций: от кафе до госуниверситета.

Как сообщает "Фонтанка", парочка грабителей, 27-летний житель Большого проспекта и его 30-летний приятель с Лесного, обворовавшие семь организаций, попались в руки полиции.



Два дня назад они взломали жилкомсервис на Гаванской улице и тут же попались за делом. Около суток ушло у сотрудников правоохранительных органов, чтобы обнаружить преступные следы задержанных по всему Васильевскому острову.



Полиция предполагает, что "криминальные приятели" начали свою деятельность еще с 8 мая, тогда у сотрудника коммерческой компании на 10-й линии исчезли 15 тысяч рублей. Далее они обворовали фирму на 17-линии на 124 тысячи рублей. Пару дней спустя они наведались в подсобку кафе на Гаванской улице, откуда забрали больше 270 тысяч. Под конец месяца преступники посетили кабинет центра подготовки городских волонтеров Кубка конфедераций и дважды зашли в кабинет Центра алгоритмической биотехники госуниверситета.



По данным следствия, общий доход преступников составил 600 тысяч рублей.



Серийные воры на данный момент фигурируют в семи уголовных делах и остаются в следственном изоляторе.