На Васильевском острове восстановили движение на двух линиях

На 10-11 и 16-17 линиях Васильевского острова вновь открыли движения для автотранспорта. На участках проезжей части закончили работы специалисты теплосетей.

Вторник, 14 февраля, подарил жителям Васильевского острова приятные новости. С сегодняшнего дня для автомобилей снова открыли 10-11 и 16-17 линии острова. На указанный улицах проводились работы по замене труб. На 10-11 линиях заменили 60 метров трубопровода. Рабочие укладывали новые трубы диаметром 600 миллиметров. Вокруг новой системы реконструировали тепловую камеру. Этот участок входит в тепломагистраль "Восточная".

На пересечении Большого проспекте и 16-17 линий Васильевского острова. Теплосети переложили 60 метров труб диаметром 700 миллиметров.

После завершения работ на улицах вернулось движение, что не может не радовать жителей домов.

Время от времени в Северной столице закрывают движения на той или иной улице из-за аварий или мероприятий. Например, движение на Крестовском 11 февраля было ограничено. Так как на новом стадионе проходило первое массовое мероприятие.