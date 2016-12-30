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На Васильевском острове тушили сильный пожар в расселенном доме

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Днем 1 января 2016 года на Кораблестроителей горел пустой дом

Около трех часов дня 1 января 2016 года на Васильевском острове в Петербурге начался пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 15.08; на месте происшествия работали два пожарных расчета.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, в заброшенном здании на Шкиперском протоке горел бытовой мусор. Пожар распространился на площадь в 50 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Жители Васильевского острова выкладывали в соцсети фотографии открытого огня, который полыхал в доме, а также клубы густого черного дыма, которые валили во все стороны.

Фото: spb_today

Теги: васильевский остров , петербург , пожар , пожар на васильевском острове
Категории: Новости СПб Происшествия

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