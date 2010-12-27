На Васильевском острове прикрыли бордель

В ходе проверки сотрудники полиции выявили деятельность притона для занятий проституцией, который располагался в нежилом доме 62 на 15-й линии Васильевского острова. Одной из "девушек" оказалась иностранка.

По данным "Конкретно.ру", в момент прибытия полицейских, в доме находились две девушки, которые оказывали интимные услуги за деньги. В отношении правонарушительниц составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).



Также в притоне находилась женщина, выполнявшая функции администратора. В отношении неё составлен административный протокол по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).



В отношении иностранки составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение установленных правил пребывания и жительства на территории Российской Федерации).



Задержанные были доставлены в полицию.