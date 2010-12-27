Люди в черном вынесли из магазина на Васильевском ноутбуки и телефоны

Грабители повредили входную дверь магазина техники и вынесли оттуда товары. Размер нанесенного ущерба устанавливается.

Самоуверенные воры обнесли компьютерный магазин на Новосмоленской набережной Васильевского острова. Неизвестные проникли в магазин около трех часов ночи во вторник, 27 декабря. Злоумышленники повредили входную дверь. Камеры наблюдения засняли их разгул в магазине техники. Вот только от записей не много пользы: предусмотрительные грабители были обеты во все черное, а лица спрятали за маски. Им удалось поживиться ноутбуками и мобильными телефонами.

Представители компании обратились в полицию. Размер ущерба пока не установлен. На место выезжала группа задержания ЧОП. Но преступники улизнули перед их приездом. Устанавливаются подробности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Иногда от рук грабителей страдают не только вещи и товары, но и люди. Накануне стало известно, что связанный скотчем петербуржец смотрел, как грабят его квартиру. В квартиру на улице Маршала Захарова проникло сразу трое преступников. Позднее пострадавшие оценил свои потери почти в миллион.