Пятилетняя девочка гуляла в одиночестве по Васильевскому острову

Полиция днем в понедельник заметила маленькую девочку, гуляющую без взрослых по улице Одоевского. Оказалось, что самостоятельному ребенку всего пять лет.

Правоохранительные органы в понедельник, 22 мая, застали на Васильевском острове самостоятельную малышку. Девочка с внешностью, похожей на азиатскую, была замечена около дома на улице Одоевского. Ребенок был хорошо одет. А в ушах красовались сережки из желтого металла.

Девочку отвезли в Детский центр имени Цимбалина. Там удалось узнать ее имя и контакты ее родителей. Оказалось, что малышке всего пять лет. Почему ребенок самостоятельно гулял на улице еще предстоит выяснить.

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