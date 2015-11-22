На Васильевском острове частично пропало электричество

Из-за отключений перестали работать светофоры, что привело к аварии у Дворцового моста.

На нескольких улицах Васильевского острова отключили электричество. Проблемы появились днем сегодня, 2 июля.

Подача электричества прекратилась в 14:20, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев. Отсутствие света замечено в районе станции метро "Приморская" и в Гавани.

Проблемы затронули и светофоры. На Наличной улице, Малом проспекте В. О., улице Нахимова и в районе Стрелки Васильевского острова отключены дорожные регуляторы. Неработающий светофор стал причиной аварии у Дворцового моста.

В настоящее время причины отключения электричества не сообщаются. В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы и переводят дома на резервные схемы подачи энергии.

Фото: ingushetiya.org