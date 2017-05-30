На Васильевском перекрыли движение из-за разлива горячей воды

Кипяток залил проезжую часть от Малого до Среднего проспекта Васильевского острова. Движение по 3-й линии ВО ограничили, ведутся работы.

Испытания теплосетей в Василеостровском районе привели к разливу воды. Трубы не выдержали напора кипятка и лопнули. Около дома 47 на 3-й линии острова в районе часа дня заметили горячую лужу. Как рассказывают очевидцы, разлив завладел проезжей частью почти от Малого до Среднего проспекта.

В Теплосетях Петербурга заявили "Фонтанке", что их специалисты уже работают на месте ЧП. Опасная территория огорожена. Бригада оперативно занимается локализацией разлива.

Из-за работ на участке будет ограничено движение автомобилей. Закроют две полосы из четырех на 2-ой и 3-ей линиях Васильевского острова.

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