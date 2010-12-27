На Васильевском из-за закрытия Тучкова моста скопилась большая пробка‍

Тучков мост будет закрыт для автомобилистов до шестого мая

Утром 24 апреля на подъездах к Биржевому образовалась большая автомобильная пробка. Связано это с закрытием на несколько дней для автомобильного движения другим, Тучковым мостом. 23 апреля закрыли Тучков мост в Петербурге для транспорта, вместе с ним часть улиц на Васильевском острове и Петроградской стороне. Объезд организовали по Биржевому мосту.

В связи с этим утром понедельника скопились большие пробки на прилегающих улицах и набережных. В мертвых автомобильных пробках стояли Университетская набережная, набережные Макарова и Лейтенанта Шмидта. Скорость движение по Биржевому мосту не превышает 3 километра в час, а по Благовещенскому мосту — 7 километров в час. На Дворцовом мосту скорость движения составляла 15 километров в час.

Отмечается, что для автомобилистов Тучков мост откроют только шестого мая.

Видео: архив