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На Васильевском из-за закрытия Тучкова моста скопилась большая пробка‍
Вчера, 10:03
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Moulin_
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На Васильевском из-за закрытия Тучкова моста скопилась большая пробка‍

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Тучков мост будет закрыт для автомобилистов до шестого мая

Утром 24 апреля на подъездах к Биржевому образовалась большая автомобильная пробка. Связано это с закрытием на несколько дней для автомобильного движения другим, Тучковым мостом. 23 апреля закрыли Тучков мост в Петербурге для транспорта, вместе с ним часть улиц на Васильевском острове и Петроградской стороне. Объезд организовали по Биржевому мосту. 

В связи с этим утром понедельника скопились большие пробки на прилегающих улицах и набережных. В мертвых автомобильных пробках стояли Университетская набережная, набережные Макарова и Лейтенанта Шмидта. Скорость движение по Биржевому  мосту не превышает 3 километра в час, а по Благовещенскому мосту — 7 километров в час. На  Дворцовом мосту скорость движения составляла 15 километров в час. 

Отмечается, что для автомобилистов Тучков мост откроют только шестого мая.
 
Видео: архив
Теги: автомобильные пробки , ваисльевский остров , закрытие тучкова моста , петербург , пробка , тучков мост
Категории: Новости СПб ДТП

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