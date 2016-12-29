На Васильевском автомобиль подожгли и бросили в Смоленку

Обгоревшую машину "Ода" нашли на льду

СМИ распространили сообщение о том, что накануне вечером, во вторник, 10 января 2017 года, неизвестные сперва подожгли автомобиль марки "Ода", а затем скинули его в реку на Васильевском острове в Петербурге.

По предварительным данным, произошло это на 12-й линии Васильевского острова, на углу с набережной реки Смоленки. В Смоленку автомобиль и сбросили.

Наряд полиции, прибывший на место происшествия, обнаружил на льду Смоленки уже обгоревшую «Оду». При этом у автомобиля не было госномеров. В салоне, как и на набережной, никого не было.

Видео: архив