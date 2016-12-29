На Васильевском острове около остановки мужчину придавил автобус

Общественный транспорт, отъезжая, задавил пешехода. Нога мужчины долгое время находилось под колесом автобуса.

В пятницу днем, 3 февраля, на остановке 16 – 17 линия Малого проспекта В. О. под колеса автобуса угодил мужчина. Инцидент произошел в 14:30 напротив дома №51. Общественный транспорт двигался в сторону станции метро "Приморская". Отъезжая от остановки, он зацепил пешехода. Нога пострадавшего застряла под колесом автобуса. На вид мужчине, который угодил под МАЗ, около 60 лет.

Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. На место аварии выехала бригада скорой помощи и пожарная машина. Потерпевшего вытащили из-под автобуса и в срочном порядке с тяжелыми травмами доставили в больницу. В данный момент выясняют детали случившегося.

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