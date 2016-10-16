Жуткая история на Урале: 12-ленюю школьницу зарезал ножом одноклассник

Мальчик не простил своей знакомой снежок, брошенный ему в лицо. В отместку он пырнул одноклассницу ножом.

Накануне, 21 февраля, школьники играли во дворе одного из учебных заведений в Магнитогорске. Дети резвились и бросались снежками. Двенадцатилетняя девочка швырнула снежный шар в своего одноклассника. Он угодил ему прямо в лицо. В результате чего, школьники поссорились. Вероятно, не сумев сдержать свой гнев, 12-летний мальчик достал нож или нечто, напоминающего его, и ударил им в плечо свою знакомую. Девочке потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у нее повреждения и успешно провели все необходимые мероприятия. В данный момент школьница находится дома, госпитализировать ее не стали.

В настоящее время следователи начали проверку. Они выясняют детали случившегося, опрашивают свидетелей. В ближайшем будущем примут процессуальное решение по делу. Также в скором времени эксперты дадут уголовно-правовую оценку действиям педагогов школы. Об этом пишет Петербургский дневник, ссылаясь на СК по Челябинской области.

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Видео: youtube, Alex&Nicole Wind/ Запорожская общеобразовательная школа №15