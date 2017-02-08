Шокирующее видео: На Урале рабочие снесли ледовый городок, когда там находились дети‍

В Качканаре местные коммунальные службы начали убирать площадку из снежных скульптур не дожидаясь ухода детей

Причиной для начала разбирательств стало возмущение местных жителей, которые указали городским властям и прокуратуре, что при сносе ледового городка коммунальщиками не были соблюдены необходимые правила безопасности.

В Сети появилось видео на кадрах которого можно увидеть каким образом работают коммунальные службы. Не было никаких ограждений, да и мало того, что трактор спокойно передвигался по территории и пару раз дети буквально убегали от него.

В прокуратуре региона сообщили, что в настоящий момент они устанавливают, какая организация занималась сносом ледового городка. После выяснения всех обстоятельств действиям лиц, причастных к данному инциденту, будет дана объективная оценка.

Видео: kchetverg / YouTube