На Урале гаишник ПРЫГНУЛ на капот пьяному водителю

В Челябинской области пьяный водитель больше километра провез на капоте сотрудника ДПС, который пытался остановить его.

Инцидент произошел ночью 12 января в городе Озерск. Сотрудник ГИБДД пытался задержать водителя автомобиля ВАЗ-2106, который несколько раз вылетал с проезжей части. Когда машину снова занесло, инспектор подошел к ней, но водитель не остановился, и полицейский запрыгнул на капот. Другой автомобиль ДПС стал преследовать "шестерку". Нарушитель был задержан, когда заехал в тупик. Сотрудник ДПС в результате инцидента получил ушиб головы и ссадины.