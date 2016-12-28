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kalbas90
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На Урале гаишник ПРЫГНУЛ на капот пьяному водителю

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В Челябинской области пьяный водитель больше километра провез на капоте сотрудника ДПС, который пытался остановить его.

Инцидент произошел ночью 12 января в городе Озерск. Сотрудник ГИБДД пытался задержать водителя автомобиля ВАЗ-2106, который несколько раз вылетал с проезжей части. Когда машину снова занесло, инспектор подошел к ней, но водитель не остановился, и полицейский запрыгнул на капот. Другой автомобиль ДПС стал преследовать "шестерку". Нарушитель был задержан, когда заехал в тупик. Сотрудник ДПС в результате инцидента получил ушиб головы и ссадины.
Теги: авария урала , дтп урала , новости урала
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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