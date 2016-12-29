На Урале отец обнаружил бездыханное тело 9-летнего сына в соседней компании

Ребенок был найден повешенным. По какой причине погиб школьник, выяснят следователи.

Недавно в одном из домов Визовского района Екатеринбурга мужчина нашел труп своего 9-летнего сына. Мальчик был найден петле. Об этом сообщает Life, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что отец погибшего школьника вернулся с работы домой. Он поздоровался с ребенком, который смотрел в тот момент мультики, и отправился к себе в комнату. Спустя час мужчина зашел в комнату к мальчику и нашел своего сына повешенным. Отец тут же вызвал скорую помощь. Однако к приезду врачей ребенок был уже мертв.

В данный момент выясняют детали случившегося, проводят проверку, опрашивают свидетелей. По какой причине погиб школьник, предстоит выяснить следователям. Правоохранители отрабатывают разные версии трагедии. Ранее мы сообщали, что в Тюмени легковушка протаранила фуру, в результате столкновения погиб петербуржец и жительница Салехарда.