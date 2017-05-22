На Уральской горит крыша завода имени Калинина: фото и видео

В понедельник, 22 мая, произошел пожар на заводе имени Калинина. Огонь охватил либо крышу, либо близкие к ней помещения. Сверху здания поднимается густой дым. Очевидцы сообщают, что на крыше уже работают пожарные. О масштабе возгорания пока трудно говорить.
- Много дыма, пожарные уже бегают, - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь под именем Нинель Карачева.
Информация о пострадавших не поступала. Также не известно, эвакуируют ли людей с территории завода.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург