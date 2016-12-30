Грабитель выстрелил в директора и утащил всю выручку "Евросети" на Удельном

Злоумышленник угрозами заставил сотрудника магазина открыть сейф, из которого он выгреб всю выручку.

В четверг, 29 декабря, незнакомец ограбил салон сотовой связи "Евросеть" на Удельном проспекте. Около трех часов в заведение зашел злоумышленник и достал пистолет. Он не стал разбрасываться пустыми угрозами и сразу выстрелил в спину 22-летнему директору магазина. И уже после этого заставил его открывать сейф. Получив ранение, тот стал более сговорчивым. А преступник выгреб все деньги из хранилища и скрылся.

К счастью, нападавший был вооружен травматическим пистолетом. Поэтому директор получил лишь ушиб грудной клетки и лопатки. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили, не став госпитализировать.

Сумма похищенных средств пока не установлена. Полиция завела и расследует уголовное дело. На месте нашли пулу от "ОСЫ". Пострадавший смог описать преступника: на вид тому было около 50 лет, европейской внешности.

Ранее мы писали, что грабитель с молотком обвешался золотом из ювелирного магазина в Купчино. Из магазина на Звездной злоумышленник унес девять паллет с украшениями.