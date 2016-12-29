Из-за прорыва трубы 45 домов на Удельном подключили к резервной схеме отопления

В зоне бедствия оказались 45 жилых домов. А также два детских учреждения. Устранить все неполадки обещали к часу дня.

Еще одна коммунальная авария произошла в Северной столице во вторник, 10 января. Около часа ночи в городской ТЭК сообщили о ЧП около дома 27 на Удельном проспекте. Оказалось .что горячая вода вытекала из трубы диаметром 250 миллиметров.

Для проведения ремонтных работ пришлось отключить от отопления 45 жилых домов и два детских учреждения. Но их не оставили без тепла, а пустили горячую воду по резервной схеме.

Ремонт затянулся, так как во время работ образовался новый дефект. Но и его удалось устранить. Вскоре остановили вытекание воды на поверхность. Полностью закончить ремонт обещали около часа дня, сообщает "Санкт-Петербург.ру".

Коммунальные аварии не редкость для зимнего периода в Северной столице. То и дело появляются сообщения о прорванной трубе, заливающей холодной или горячей водой тротуары и дороги. Также сегодня, 10 января, на Лесном проспекте лопнула труба с горячей водой. Правда, в этом месте вода из-под земли не вытекала. Зато поднимался пар.

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