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Часть Удельного проспекта закрыли до 4 июня из-за капитального ремонта
Сегодня, 13:08
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Asyaromanenkova
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Часть Удельного проспекта закрыли до 4 июня из-за капитального ремонта

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Государственная административно-техническая инспекция объявила (ГАТИ),то часть Удельного проспекта закрыли для автомобилей до 4 июня.

С понедельника, 29 мая, в Выборгском районе появились ограничения движения. Из-за капитального ремонта дорожного полотна закрыта часть Удельного проспекта. Ограничения коснулись дороги от Костромского проспекта до проспекта Энгельса.

Ограничения продлятся до 4 июня. Но есть и хорошие новости: перекрестки с проспектами Энгельса, Костромского и Ярославского будут работать.

Водителей просят учитывать перекрытие дороги при формировании своего маршрута. И отнестись с пониманием к работам.

Часть Удельного проспекта закрыли до 4 июня из-за капитального ремонта

Фото: скриншот Яндекс.Карты

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Категории: Новости СПб

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