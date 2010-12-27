Часть Удельного проспекта закрыли до 4 июня из-за капитального ремонта

Государственная административно-техническая инспекция объявила (ГАТИ),то часть Удельного проспекта закрыли для автомобилей до 4 июня.

С понедельника, 29 мая, в Выборгском районе появились ограничения движения. Из-за капитального ремонта дорожного полотна закрыта часть Удельного проспекта. Ограничения коснулись дороги от Костромского проспекта до проспекта Энгельса.

Ограничения продлятся до 4 июня. Но есть и хорошие новости: перекрестки с проспектами Энгельса, Костромского и Ярославского будут работать.

Водителей просят учитывать перекрытие дороги при формировании своего маршрута. И отнестись с пониманием к работам.

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