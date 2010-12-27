Житель дома на Товарищеском угрожает взорвать гранату

Полиция проверяет сообщение жителей дома 6 корпус 1 на Товарищеском проспекте. По предвриетльным данным, мужчина в одной из квартир угрожает взорвать гранату.

Правоохранительные органы невского района проверяют информацию, поступившую от жителей дома 6, корпус 1 на Товарищеском проспекте. Предварительно сообщается. что около половины двенадцатого в полицию сообщали. что житель одной из квартир обещает взорвать гранату. Около парадной дома скопилось несколько отрядов полицейских.

Соседи предполагаемого дебошира рассказали служителям закона, что слышали угрозы, в которых фигурировали слова "взрыв" и "граната". Как стало известно "Фонтанке", мужчина забаррикадировался в квартире на втором этаже.

Сейчас правоохранители стараются наладить контакт с мужчиной. Подробности инцидента выясняются.