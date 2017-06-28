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Asyaromanenkova
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Угонщики оставили петербурженку без новенького Lexus, заглушив сигнализацию

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От дома на улице Типанова в Московском районе украли поставленный на учет в мае новый Lexus. Предварительно, сигнализацию иномарки глушили.

В правоохранительные органы Московского района Петербурга пришла местная жительница. 47-летняя женщина рассказала, что около шести вечера во вторник, 28 июня, угнали ее автомобиль. Lexus ES200 был припаркован около дома 27/39 на улице Типанова. Иномарка была совсем новая, на учет ее поставили только в мае, после покупки в салоне.

На автомобиле стояла сигнализация. Однако угонщики позаботились об этом и заглушили сигнал. По данным "Водителя Петербурга", Lexus увели в сопровождении Porsche. У этой иномарки были номера другого автомобиля.

Ранее Piter/tv сообщал. что в Петербурге разработали сервис для поиска случайных свидетелей ДТП и угонов. Подробности можно узнать по ссылке.

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Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия спб , угон спб
Категории: Происшествия

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