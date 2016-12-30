На Танкиста Хрустицкого нашли повешенным гражданина Украины

Обстоятельства смерти мужчины выясняются. Правоохранительным органам удалось установить личность погибшего.

Утром в пятницу, 30 декабря, на детской площадке дома на улице Танкиста Хрустицкого нашли тело мужчины. Погибший был подвешен на одном из элементов детского городка. На пугающую находку наткнулись в половине десятого. Соседи вызвали полицию на место происшествия.

Прибывшие на место правоохранители и криминалисты осмотрели тело. Удалось установить личность погибшего. Оказалось, что это 34-летний гражданин Украины. Он проживал недалеко от места, где нашли его труп.

Тело направили в морг на экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти. Обстоятельства гибели мужчины выясняют служители закона из Кировского района.

Накануне днем пожилая петербурженка умерла при оплате книг в "Буквоеде" на Гражданском. Как сообщают работники магазина, женщина уже была у кассы, когда у нее затряслись руки и она упала. На место вызвали скорую, однако врачи приехали к остывающему телу.