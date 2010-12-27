На Таллинской трассе под Санкт-Петербургом с трассы вылетел автобус с туристами

Очевидцы сообщают, что водитель туристического автобуса, скорее всего, уснул за рулем

Сегодня утром, 29 апреля, около 7 утра вылетел с трассы на обочину автобус с туристами, которые ехали в Ригу.

Очевидцы происшествия сообщают в социальных сетях, что, по всей видимости, водитель уснул за рулем. По счастливой случайности в этой аварии никто не пострадал. Девушка, которая находилась в момент аварии в автобусе, пишет, что автобус не перевернулся лишь чудом. "Труба не дала перевернуться! Она на втором фото. Был очень сильный удар об неё, автобус встал плотно", - сообщает она.

Туристы ждут решения турфирмы на ближайшей заправке.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург(Кристина Иванова)