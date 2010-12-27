На Тайване опрокинулся экскурсионный автобус‍: есть погибшие

Жертвами страшного транспортного ЧП в Тайване стали 12 человек.

Сегодня днем, 13 февраля, в Тайване произошла трагедия с участием туристического автобуса. По данным РИА Новости, транспортное средство с 40 людьми на борту упало в пропасть рядом с автодорогой на Тайбэй. Машина пролетела несколько метров и рухнула на землю. В результате ЧП 12 человек погибли, еще 7 получили серьезные травмы. Судя по всему, причиной ДТП стала ошибка водителя на крутом участке дороги.

Пострадавшие доставлены в местную больницу, на месте крушения работают эксперты. Полиция уже подтвердила, что речь идет именно об экскурсионном автобусе. О наличии россиян среди жертв аварии ничего не известно. В ближайшее время эту информацию должны уточнить сотрудники дипмиссии РФ в Тайване.

Заметим, что несколько минут назад канал NewsAsia распространил информацию о 17 погибших в трагедии под Тайбэем. По данным СМИ, спасатели продолжают эвакуацию пострадавших с места ЧП к Востоку от крупного города.