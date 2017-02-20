На Стойкости в Петербурге пассажирский автобус обстреляли из травмата

Очевидцы рассказали, что автобус могли обстрелять дети

Вечером понедельника, 20 февраля 2017 года, на улице Стойкости в Петербурге произошло ЧП: там неизвестные обстреляли, предположительно, из пневматического оружия, рейсовый пассажирский автобус, который следовал по маршруту №88.

По предварительным данным, пострадавших в инциденте не было. Однако у автобуса сильно потрескалось стекло одной из дверей, водитель был вынужден снять рейс с маршрута, вызвать полицию и дожидаться (вместе с большинством пассажиров) приезда полиции.

Предположительно, автобус могли обстрелять подростки из раздобытого неведомо где пневматического оружия.

Видео: из архива

Фото: spb_today