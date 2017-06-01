На Ставрополье из-за нашествия саранчи ввели режим ЧС

Полчища саранчи очевидцы сняли на видео и опубликовали видео в интернете

После сильных ливневых дождей, которые привели к затоплению в ряде районов Ставрополья, в девяти районах края обнаружены полчища саранчи.

В НефтекумскомЮ Левокумском и Арзгирском районах ситуация вызывает наибольшие опасения. В связи с чем, в этих районах введен режим ЧС. В обработке полей задействовано 100 единиц наземной техники и 16 авиабортов. Сообщается, что на борьбу с вредителем будет выделено 30 миллионов рублей, на которые будут закуплены дополнительные объемы инсектицида.

В интернете появилось видео кишащих полчищ саранчи, которые заполонили поля и луга.

Марокканская саранча – небольшое насекомое, которое неоднократно оказывалась для людей настоящим бедствием.

Марокканская саранча имеет две стадии развития: стадную и одиночную. В обычные годы самки одиночной марокканской саранчи откладывают яйца, и если пищи достаточно, то личинки, вышедшие из яиц, ведут себя спокойно. Но если пару лет стоит засушливая погода, а весной выпадают осадки, то самка приносит потомство, которое должно будет скитаться и путешествовать.

Они становятся более активными и собираются в большие стаи. Количество яиц стадной марокканской саранчи может достигать 6 тысяч, и развитие их происходит за 25-35 дней. Сначала личинки не имеют крыльев и переползают на новые места. В первые дни они преодолевают расстояния не более 150 метров. Но через 3 недели, они уже способны путешествовать на 15-20 километров. Путешествовать им приходится потому, что после того, как они прилетают на поле, через какое-то время на нем совершенно не остается еды, и саранче приходится осваивать новые пастбища. В стае находится огромное количество особей. Длина стаи может превышать 200 километров, а ширина – 10 километров. Именно из-за такой многочисленности марокканская саранча является кошмаром для садоводов и сельского хозяйства.

Видео: Instagram/26stav

Фото: свободные источники