Пьяный неадекват на ВАЗе протащил полицейского за руку по встречке в Приозерском районе

Водитель в состоянии алкогольного опьянения не отреагировал на требования дорожной полиции. Напротив, он схватил сотрудника ДПС за руку и заставил его бежать за своим автомобилем по встречке.

Недавно, 5 февраля, около 16:20 на трассе Санкт-Петербург – Петрозаводск пьяный мужчина, находившийся за рулем "восьмерки", заставил полицейского бежать за машиной по встречной полосе. Об этом пишет Петербургский дневник, ссылаясь на МВД по региону.

Как выяснилось, сотрудники ДПС на автодороге заметили мужчину, который по всем признакам был нетрезв. Они подошли к нему и попросили предъявить документы. Водитель отказался подчиняться требованиям правоохранителей. И тогда один из полицейских просунул руку в открытое окно и попытался забрать ключ из замка зажигания. Пьяному мужчине такое вмешательство явно не понравилось, поэтому он схватил сотрудника за руку и дал по газам. В результате отечественный автомобиль выехал на встречку и протащил за собой правоохранителя. Спустя некоторое время полицейскому удалось высвободить свою руку, и наряд ДПС начал погоню. Стражи порядка задержали 51-летнего нарушителя.

В данный момент в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Местного жителя пока отпустили. Пострадавшему сотруднику полиции была оказана необходимая медицинская помощь.

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