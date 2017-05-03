На Софийской водителя грузовика зажало в кабине после ДТП

На Софийской столкнулись два грузовика. Одного из водителей пришлось доставать из кабины спасателям. В сети появилось видео с места аварии.

Серьезная авария произошла в среду, 3 мая, на Софийской улице. Грузовик с тентом стоял на светофоре в сторону улицы Белы Куна. Как говорят очевидцы аварии, водитель грузовика с выпечкой по неизвестным причинам отвлекся и врезался в зад автомобиля.

В результате столкновения водитель грузовика с булками оказался зажат в кабине. На место прибыли спасатели, которые и помогли ему выбраться. Кроме спасателей на места работают две кареты скорой помощи.

Информации о травмах участников аварии нет. Подробности ЧП выясняют специалисты.

К сожалению, это не единственная авария в Петербурге за сегодня. Ранее Piter.tv сообщал подробности ДТП с автобусом и фурой на Выборгском шоссе. В результате столкновения грузовика и машины общественного транспорта пострадали женщина.

Фото и видео: Вконаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург