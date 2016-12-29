Видео: На Софийской улице машины провалились под асфальт из-за прорыва трубы

Улицу заволокло густым паром, движение затруднено

Утром в четверг, 26 января 2017 года, на Софийской улице в Петербурге после очередного прорыва трубы горячего водоснабжения в промыв асфальта угодили сразу несколько припаркованных автомобилей. Как рассказали в сообществе spb_today местные жители, улицу заволокло паром, движение оказалось затруднено, на месте аварии уже работают сотрудники коммунальных служб.

Судя по фотографиям и видео, сделанным на месте происшествия, озадаченные водители автомобилей, попавших в промыв, ходят вокруг своих авто, место коммунальной аварии огорожено рамками и лентой, машины мигают аварийными сигналами.

– Прорыв горячей воды на Софийской в районе Гамбургской площади , Софийская к Славе перекрыто движение, Славы от сортировки к Пражской перекрыто движение. Аварийщики, ДПС на месте, – прокомментировал автор нескольких фотографий, сделанных на месте аварии в Купчино.

Фото, видео: "ДТП и ЧП Петербурга", "ВКонтакте"