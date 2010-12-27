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На Синопской набережной ограничат движение ночью с 18 на 19 мая
Сегодня, 12:46
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Asyaromanenkova
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На Синопской набережной ограничат движение ночью с 18 на 19 мая

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Для асфальтирования дороги на транспортной развязке на Синопской набережной около моста Александра Невского перекроют движение автомобилей.

В ночь с четверга, 18 мая, на пятницу, 19 мая, на Синопской набережной ограничат движение. Закроют проезд в районе моста Александра Невского. В этом районе будут завершать асфальтирование дороги транспортной развязки, построенной недавно. Ограничения коснутся набережной по основному ходу в обоих направлениях.

В сторону Большеохтинского моста можно будет проехать по Синопской набережной с переездом трамвайных путей перед мостом Александра Невского. Далее поток будет следовать вдоль построенного транспортного тоннеля, слева от путей. Движение в сторону проспекта Обуховской обороны будет осуществляться уже через новенький транспортный тоннель.

Компания ГЕОИЗОЛ строит тоннель в рамках реконструкции Синопской набережной от набережной Обводного канала до улицы Моисеенко.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге в мае состоится открытие тоннели на Синопской набережной.

Фото: Instagram / j.grebneva

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Теги: новости питера , новости спб , синопская набережная ограничение движения
Категории: Новости СПб

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