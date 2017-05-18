Жесть на Синопской: иномарка серьезно помяла несколько машин и легла на крышу

Очевидцы рассказывают о серьезной аварии, в которой серьезно пострадали несколько машин. Появились фото и видео с места ДТП.

Вечером в четверг, 18 мая, на Синопской набережной произошла жесткая авария. По неизвестным причинам, водитель Hyundai на скорости врезался в припаркованные автомобили. От удара его машину отбросило, и она легла на крышу.

Информации о пострадавших пока нет. Но очевидцы рассказывают, что от места ЧП отъехала реанимация. О состоянии водителя перевернувшейся иномарки ничего не известно.

Серьезно пострадал не только Hyundai, но и как минимум три припаркованных автомобиля. У синей машины покорежены обе боковые двери. Она, кажется, смяла оставленный перед ней Solaris. Последний буквально лишился половины кузова: настолько сильно его смяло. Он также въехал на капот соседнего авто и врезался в задний бампер другого.

На месте работают спасатели они отключают аккумуляторы у пострадавших автомобилей и огораживают их. Движение затруднено, так как для потока осталась только одна полоса.

Вечером в четверг произошло еще одно ЧП в Северной столице. Piter.tv сообщал, что в переулке Макаренко машина провалились под землю.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург