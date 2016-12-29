На Сикейроса нашли труп с пробитой головой и связанными руками

Мужчина принял жуткую смерть в собственной квартире

Накануне вечером, 9 января 2017 года, в собственной квартире на улице Сикейроса, 4, был обнаружен труп молодого мужчины с признаками насильственной и жестокой смерти.

Как сообщается, убитого обнаружили около половины десятого часа вечера. Его руки были связаны за спиной, на теле – многочисленные ушибы и резаные раны, кроме того, проломлен череп.

Труп 38-летнего мужчины был переправлен в морг. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Камер видеонаблюдения в доме, где жил убитый, нет, что несколько затрудняет расследование.

Видео: архив