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Видео из Сицилии: вулкан Этна проснулся

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Кадры извержения стратовулкана попали в сеть. Фонтаны раскаленной лавы, взрывы и выбросы вулканических бомб наблюдают местные жители, попутно снимая природное явление на свои смартфоны.

Накануне вечером, 27 февраля, стало известно, что на Сицилии проснулся вулкан Этна. Самый большой и высокий стратовулкан, расположенный неподалеку от Мессины и Катании. Он превосходит Везувий более чем в 2, 5 раза.

На Сицилии началось извержение вулкана Этна

Местным жителям удалось запечатлеть извержение раскаленной лавы, которое сопровождается взрывами и выбросами вулканических бомб. На безумно красивых кадрах можно наблюдать одно из самых опасных явлений природы.

На Сицилии началось извержение вулкана Этна

По словам экспертов, в данный момент Этна не представляет никакой угрозы для близлежащих населенных пунктов, поэтому международные аэропорты работают в штатном режиме, а жители и туристы Сицилии делятся необыкновенными фотографиями в соцсетях.

На Сицилии началось извержение вулкана Этна

 На фотография можно увидеть, что столп черного дыма поднялся над вулканом. Его заметно из многих районов. на некоторых снимках туристы лежат в снегу, которые покрылся черным слоем пепла.

На Сицилии началось извержение вулкана Этна

На Сицилии началось извержение вулкана Этна

На Сицилии началось извержение вулкана Этна


 

Видео: youtube,  Александр К

Фотографии: инстаграм, 1_love_nature/ whatitalyis/ tdakili/ cinzi8387/ marcolanzafame67/ adriano_pandelea

Теги: вулкан этна , извержение вулкана , на сицилии началось извержение вулкана этна
Категории: Лента новостей Мировые новости

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