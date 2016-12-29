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На Шаврова трамвай сбил одинокого ночного пешехода

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От полученных травм сбитый трамваем мужчина скончался

Ночью в среду, 17 января 2017 года, на улице Шаврова в Петербурге трамвай сбил одинокого ночного пешехода. По предварительным данным, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, ДТП произошло около 03:10, у дома 12 по улице Шаврова.

 По данным полиции, при пока не установленных обстоятельствах на территории трамвайного парка номер 5 состав сбил пешехода, которому на вид было около 30 лет. 

Выжить пострадавшему не удалось, его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Видео: из архива

Теги: гибель пешехода , дтп , петербург , трамвай , трамвай сбил пешехода , улица шаврова
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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