На Шаврова трамвай сбил одинокого ночного пешехода

От полученных травм сбитый трамваем мужчина скончался

Ночью в среду, 17 января 2017 года, на улице Шаврова в Петербурге трамвай сбил одинокого ночного пешехода. По предварительным данным, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, ДТП произошло около 03:10, у дома 12 по улице Шаврова.

По данным полиции, при пока не установленных обстоятельствах на территории трамвайного парка номер 5 состав сбил пешехода, которому на вид было около 30 лет.

Выжить пострадавшему не удалось, его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Видео: из архива