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Два фонтана с холодной водой забили на Седова: аварийная служба на месте
Сегодня, 11:34
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Asyaromanenkova
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Два фонтана с холодной водой забили на Седова: аварийная служба на месте

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Специалисты работают на месте ЧП и делают все возможное для устранения утечки воды. Причины инцидента пока не известны.

Первый рабочий день в новом году начался с нескольких коммунальных аварий. И одна из них произошла прямо на дороге на пересечении улицы Седова и Большого Смоленского проспекта. Из-под земли забили два несанкционированных фонтана холодной воды.

На место выехала аварийная бригада. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Пока не известны причины аварии, в том числе какая из труб дала течь. Сроки устранения ЧП также не известны.

Пока же горожане шутят о новых фонтанах. Одни предполагают, что это зимний вариант петергофских фонтанов. Другие советуют водителям надевать спасательные жилеты, когда они будут "проплывать" участок дороги.

Но это не первая проблема у коммунальщиков в понедельник, 9 января. В Калининском районе прорвало трубу с кипятком. Из-за инцидента было перекрыто движение около дома 12. Подробности аварии выясняются.

Фото: ВКонакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: вода , коммунальная авария , седова , фонтан , холодная вода
Категории: Новости СПб

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