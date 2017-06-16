На Сахалине при столкновении поезда и грузовика погибли два человека

Авария случилась на переезде на перегоне "Заозерной - Пугачево" в 5 часов 55 минут по местному времени. В сети появилось видео с места страшной аварии.

Сегодня ранним утром, 16 июня, на Сахалине на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд и большегруз с прицепом.

В 5 часов 55 минут по местному времени (в 21.55 по московскому времени) в районе перегона "Заозерный - Пугачево" на переезде пассажирский поезд протаранил грузовик. В результате аварии поезд сошел с рельсов, а кабину грузовика снесло составом, которая впоследствии загорелась. Сообщается, что на месте аварии погибли водитель и пассажир грузовика.

В момент аварии в поезде находились 180 пассажиров, из них 17 детей. Из пассажиров в аварии никто не пострадал.

В социальных сетях опубликованы видео с места аварии, на которых можно увидеть жуткие последствия смертельной аварии.

Видео: ВК,ЧП Сахалин Русское СМИ