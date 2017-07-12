На Садовой куски лепнины с 3-го этажа упали прямо на прохожих

Сегодня днем, 12 июля, на Садовой улице несколько кусков лепнины отвалились от стены старого дома. В результате ЧП едва не пострадали прохожие.

На Садовой улице старая лепнина обрушилась со стены четырехэтажного здания. Об этом журналистам Piter.TV сообщил петербуржец Алексей Т. Мужчина проходил мимо дома №11, когда в нескольких сантиметрах от его головы пролетел крупный кусок камня. При ближайшем рассмотрении фрагмент здания оказался лепниной. Кроме того, прохожий увидел рядом еще несколько осколков строительного материала.

ЧП произошло примерно в 16.30: в это время по Садовой всегда наблюдается активное движение пешеходов. По словам Алексея Т., "только чудом" он и другие прохожие не пострадали в этой истории. Алексей рассказал, что фрагменты лепнины быстро убрали с дороги, однако он успел сфотографировать некоторые из них. По оценкам очевидца, скорее всего, лепнина обвалилась со 2-го или 3-го этажа.

Собеседник Piter.TV негативно оценил состояние фасада здания. Не исключено, что в ближайшее время эта история может повториться. При этом никаких ограждений в зоне обрушения не наблюдается.

Видео и фото: Piter.TV