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На Ржевском полигоне нашли скелет в воде

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На Ржевском полигоне нашли человеческие останки.

Как сообщает "Конкретно.ру", рядом с полигоном воинской части был найден человеческий скелет.

В четверг, 13 июля около пяти вечера останки нашел рабочий Ржевского полигона. Находка была обнаружена в 300 метрах от КПП "Устье Авлоги".

По предварительным данным, погибшим был мужчина. Частично кости находились в воде, на них сохранились останки одежды.

Останки погибшего направили в морг.

Теги: на ржевском нашли скелет в воде , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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