На Ржевском полигоне нашли скелет в воде

На Ржевском полигоне нашли человеческие останки.

Как сообщает "Конкретно.ру", рядом с полигоном воинской части был найден человеческий скелет.



В четверг, 13 июля около пяти вечера останки нашел рабочий Ржевского полигона. Находка была обнаружена в 300 метрах от КПП "Устье Авлоги".



По предварительным данным, погибшим был мужчина. Частично кости находились в воде, на них сохранились останки одежды.



Останки погибшего направили в морг.