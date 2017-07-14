Как сообщает "Конкретно.ру", рядом с полигоном воинской части был найден человеческий скелет.
В четверг, 13 июля около пяти вечера останки нашел рабочий Ржевского полигона. Находка была обнаружена в 300 метрах от КПП "Устье Авлоги".
По предварительным данным, погибшим был мужчина. Частично кости находились в воде, на них сохранились останки одежды.
Останки погибшего направили в морг.
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На Ржевском полигоне нашли скелет в воде
На Ржевском полигоне нашли человеческие останки.
Как сообщает "Конкретно.ру", рядом с полигоном воинской части был найден человеческий скелет.