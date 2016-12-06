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На Ржевке изнасиловали пенсионерку

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Пенсионерку из Петербурга изнасиловали на садовом участке в Красногвардейском районе днем 21 июня. Пожилая женщина лишилась не только чести, но и имущества.

Как сообщает "Фонтанка", пенсионерку изнасиловали на садовом участке у дома №54 по Поселковой улице. Злоумышленник подкараулил 64-летнюю жертву, после чего совершил насильственные действия. Потерпевшая также лишилась 1100 рублей и мобильного телефона, которые в финале прихватил ее обидчик.

По факту возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Теги: происшествия
Категории: Новости СПб

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