На Руставели водитель сбил пешехода и уехал

Пострадавшего с места происшествия увезли на скорой

Вечером 31 декабря 2016 года на улице Руставели водитель сбил пешехода. Очевидцы сообщали о том, что водитель автомобиля, под колеса которого попал пострадавший человек, скрылся с места происшествия, однако позднее появились сообщения о том, что в действительности ситуация развивалась иным образом.

– Компания из трех молодых людей перебегала дорогу на красный. Когда автомобиль пытался оттормозиться, двое рванули назад, а парень (пострадавший. – Прим.ред.) вперед. Автомобиль ехал в среднем ряду передо мной. Наезд совершён в левом ряду. Хозяин авто отчаянно пытался его объехать, – рассказал один из свидетелей происшествия.

Очевидец прокомментировал также, что пострадавшего молодого человека с места происшествия увезли на скорой помощи. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Видео: архив