Очевидцы: в Московском районе прорвало трубу

На Рощинской улице возле железной дороге прорвало трубу. Аварийные службы на месте.

Сегодня днем, 20 февраля, в Северной столице в очередной раз прорвало трубу. Инцидент произошел на Рощинской улице в Московском районе. Очевидцы происшествия сообщают, что из-за аварии возникла сложность с проездом по дороге. Впрочем, некоторые свидетели утверждают, что прорвало трубу на Новорощинской улице еще в 9 часов 30 минут утра.

На кадрах можно заметить, что все службы на месте. Работает как минимум одна машина аварийки. Устранить аварии пытаются более 8 человек. Начинает образовываться пробка. Для того, чтобы избежать застоя, планируйте свой маршрут заранее.

Ранее мы сообщали, что на Науки два автомобиля провалились из-за прорыва трубы с кипятком.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"